Сегодня на Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В Закарпатской области на 6 декабря объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемым сильным снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Закарпатском центре по гидрометеорологии.

По сообщению Гидрометцентра, в Закарпатской области ожидается сильный, местами очень сильный снег.

Кроме того, ожидается, что пройдут метели, на дорогах и перевалах будет наблюдаться гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 19-24 м/с.

Учитывая такие сложные погодные условия, управление ГСЧС Украины в Закарпатской области обратилось к водителям с просьбой, по возможности, воздержаться от путешествий, особенно с детьми.

«Мы также просим при путешествиях через перевалы обязательно оборудовать колеса автомобилей цепями против скольжения. Без них в период плохих погодных условий (сильный снег, метели, гололедица, ветер 15-20 м/с) ездить очень опасно», - подчеркнула пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталия Батыр.

Она также сообщила, что на Яблонецком и Абранском перевалах в Карпатах (перевалы, которые соединяют Закарпатскую и Львовскую области) уже работают в круглосуточном режиме два пункта обогрева, где водители смогут согреться, отдохнуть, получить горячий чай и, в случае необходимости, другую помощь.