В ДТП погибли 5 человек, среди которых ребенок

В Сумской области при столкновении автомобилей погибли 5 человек, среди которых ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 5 декабря, в 21.52 вблизи г. Тростянец, на автодороге «Сумы-Полтава-Александрия».

Вследствие лобового столкновения легковых автомобилей «Toyota Celica» и «ВАЗ 2115» на месте погибли 4 человека и 1 ребенок пострадал, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в Тростянецкую центральную районную больницу, где в 00.50 6 декабря он умер, говорится в сообщении.