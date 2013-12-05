Рабочего убило бетонным забором

В Киеве погиб рабочий, на которого из-за оползня упал бетонный забор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайных ситуациям, несчастный случай произошел сегодня ночью.

«5 ноября в 1:47 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от медицинской службы «103» о том, что во время проведения ремонтных работ теплотрассы во дворе жилого дома по ул. Электриков, 26/10 произошел оползень и обрушение бетонного забора на строителя», - говорится в сообщении.

В результате этого мужчина, в возрасте около 40 лет, погиб на месте происшествия, сообщили в ГСЧС.

По указанному адресу прибыли спасатели, которые подняли бетонный забор размером 4х4 автокраном и передали погибшего мужчину оперативно-следственной группе милиции.