Под Львовом микроавтобус совершил наезд на 3-х женщин на "зебре"

На автодороге «Западный обход Львова» 35-летний водитель микроавтобуса Mercedes Benz, житель Львова, не справился с управлением, осуществил выезд на полосу встречного движения, где на пешеходном переходе совершил наезд на трех женщин-пешеходов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря, около 19.00.

В результате ДТП пострадали трое жителей поселка Рудно Львовского городского совета: 41-летняя женщина (состояние средней тяжести, диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы), 28-летняя женщина (состояние тяжелое, диагностирована черепно-мозговая травма) и 38-летняя женщина (после предоставления медицинской помощи отпущена для дальнейшего лечения по месту жительства, диагностирован перелом ноги).

По факту ДТП проводится расследование.