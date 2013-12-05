На Днепропетровщине тракторист нашел в поле авиабомбу
11:08, 05 декабря 2013Новости регионов
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Отголоски Второй мировой войны
В среду, 4 декабря, в 16:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о том что, вблизи города Павлоград Днепропетровской области во время проведения сельскохозяйственных работ в поле тракторист обнаружил подозрительный металлический предмет.
Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, на место события прибыла оперативная группа, которая предварительно идентифицировала боеприпас как 250-миллиметровую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Второй мировой войны. Место выявления авиабомбы ограждено и охраняется сотрудниками милиции.
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