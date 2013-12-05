На Днепропетровщине тракторист нашел в поле авиабомбу

В среду, 4 декабря, в 16:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о том что, вблизи города Павлоград Днепропетровской области во время проведения сельскохозяйственных работ в поле тракторист обнаружил подозрительный металлический предмет.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, на место события прибыла оперативная группа, которая предварительно идентифицировала боеприпас как 250-миллиметровую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Второй мировой войны. Место выявления авиабомбы ограждено и охраняется сотрудниками милиции.