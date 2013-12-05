В Харькове девушка выпала из балкона 11 этажа ит осталась жива

В Харькове девушка, выпавшая из балкона на 11-м этаже, осталась живой.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел вчера, 4 декабря, около 4:00.

В милицию от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в больницу с многочисленными переломами доставлена 18-летняя харьковчанка. Девушка якобы пыталась покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула с 11-го этажа дома по проспекту Победы.

На место происшествия немедленно выехали руководство Дзержинского РО и следственно-оперативная группа. Во время опроса свидетелей происшествия правоохранители установили, что в этот день потерпевшая с друзьями пошла в гости к общей знакомой. Во время употребления алкоголя между девушкой и ее бывшим парнем возникла ссора.

По его словам, он пытался прекратить конфликт, потому решил пойти домой. Именно в это время юноша услышал крик девушки и выбежал на балкон с другими гостями. Там они увидели, что потерпевшая лежит на земле возле дома. Сразу на место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета уголовных правонарушений и других событий.

В настоящее время девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители продолжают принимать необходимые меры с целью установления всех обстоятельств происшествия.