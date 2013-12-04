В Черкасской области объявлено штормовое предупреждение

Черкасский областной центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение в Черкассах и Черкасской области на 5 декабря.

Как сообщили УНИАН в Черкасском областном центре по гидрометеорологии, завтра 5 декабря в области порывы ветра территории составят 15-20м/с. Подобное природное явление классифицируется, как штормовое предупреждение №3 об опасном явлении погоды.

В областном гидрометцентре призывают детей и взрослых находиться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и всего того, что может упасть.

Также не стоит ставить в этих опасных местах свой автотранспорт.