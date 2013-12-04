В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

По данным Главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве, по состоянию на 48 неделю (25 ноября – 1 декабря), гриппом и ОРВИ в Киеве заболело 17 190 человек, из них 11 479 (66,8%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составляет 61,1, что ниже эпидемического порога 48-й недели на 43% (эпидпорог 107,2%).

Сейчас Киев по показателям заболеваемости занимает второе место среди всех регионов Украины.