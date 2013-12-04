За сутки в Киеве госпитализировано 9 участников массовых акций

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировано 9 участников массовых акций с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Департаменте здравоохранения КГГА информируют, что в целом за прошедшие сутки, 3 декабря, среди митингующих зафиксировано 28 обращений к медикам. Из них 25 человек обратились за помощью к врачам скорой медицинской помощи, а еще трое – к специалистам травмпунктов. Госпитализировано 9 участников массовых акций с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний.

По состоянию на 9:00 среды, 4 декабря, к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 4 участника акций протеста, ни одному человеку госпитализация не понадобилась.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.