Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма и сильного северо-западного ветра скоростью до 22 метров в секунду.

Республиканский комитет по транспорту и связи информирует, что переправа не работает с 02.00 3 декабря.

"Накануне в 20.00 было получено штормовое предупреждение, после чего на российскую сторону были переправлены все пассажирские автобусы с крымской стороны. По состоянию на сегодняшнее утро в пункте пропуска "Крым" из-за шторма "зависли" два автобуса Одесса-Краснодар и автобус, шедший из Греции в Россию. Наш паром с ночи стоит на российской стороне. Там же скопилось несколько автобусов. Все ждут улучшения погоды", - говорят в Рескоме.

Как сообщал УНИАН, Керченская переправа создана в 1954 году, ее основным видом деятельности являются перевозка пассажиров, автомобилей и грузов через Керченский пролив из порта "Крым" в порт "Кавказ" и в обратном направлении.