Завтра в Украине без осадков

Завтра, 4 декабря, на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 3-8° тепла; в восточных областях, Карпатах и горах Крыма ночью 4-9° мороза, днем 1-3° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.