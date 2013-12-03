В Киеве активизировалась торговля некачественными продуктами

Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) предупреждает участников акций гражданского протеста о росте торговли некачественными и опасными для здоровья продуктами питания, говорится в официальном обращении руководителя ведомства Сергея Орехова.

«Именно в такие моменты «нечистые на руку» реализаторы чувствуют свободу действий… Ради быстрой наживы они реализуют некачественную, а порой и опасную для жизни и здоровья людей продукцию», - говорится в обращении.

Орехов отметил, что сегодня Госпотребинспекция работает в усиленном режиме и ежедневно к ней обращаются граждане. При этом он напомнил, что действие закона «О защите прав потребителей» не распространяется в отношениях продавец-покупатель в случае, если продукция приобретается на «стихийных рынках».

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста граждан проходят в Украине с 21 ноября. После жестокого разгона «беркутовцами» евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране усилились. В воскресенье в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек. В понедельник и вторник акции протеста продолжились.