Во Львовской области лиса покусала мальчика
10:59, 03 декабря 2013Новости регионов
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Состояние потерпевшего
Во Львовской области лиса покусала 14-летнего мальчика.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, опасное происшествие произошло вчера, 2 декабря. В 11.45 в хирургическое отделение Перемышлянской районной больницы с диагнозом «укус лисы» был госпитализирован 14-летний житель села Станимир Перемышлянского района.
Состояние потерпевшего стабильное.
В сообщении не указываются обстоятельства нападения зверя на ребенка и не уточняется, обезвредили ли лису и больна ли она бешенством.
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