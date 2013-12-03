Во Львовской области лиса покусала мальчика

Во Львовской области лиса покусала 14-летнего мальчика.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, опасное происшествие произошло вчера, 2 декабря. В 11.45 в хирургическое отделение Перемышлянской районной больницы с диагнозом «укус лисы» был госпитализирован 14-летний житель села Станимир Перемышлянского района.

Состояние потерпевшего стабильное.

В сообщении не указываются обстоятельства нападения зверя на ребенка и не уточняется, обезвредили ли лису и больна ли она бешенством.