На Кировоградщине задержали трех наркодельцов

В Кировоградской области задержали наркодельцов и изъяли у них товара почти на 100 тысяч гривен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД в области, 28 ноября правоохранители задержали трех жителей города Александрии, одного мужчину и двух женщин, в возрасте от 28 до 35 годов.

После обыска правоохранители изъяли почти 150 граммов канабиса и несколько литровых бутылок с опием, принадлежности и соединения для изготовления наркотических веществ и свыше 100 шприцев с остатками опия, а также мобильные телефоны и деньги.

По данным милиции, для производства наркотических средств злоумышленники оборудовали гаражное помещение, расположенное на территории одного из гаражных кооперативов. Сырье для изготовления наркотического средства покупали в соседней области. Готовый товар сбывали наркозависимым лицам через разветвленную сеть распространителей в Александрии.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В отношении участников преступной группы избрана мера пресечения – арест.