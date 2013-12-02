В Киеве этой ночью синоптики прогнозируют усиление ветра

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о том, что в ночь с 2 на 3 декабря в Киеве и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра (15-20 м/с) и мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, принимаются все необходимы меры для обеспечения жизнедеятельности города. Районные службы будут работать круглосуточно в усиленном режиме.

«Пока первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко объезжает районы Киева и лично проверяет готовность коммунальных служб к сложным погодным условиям. В частности, наличие необходимой специализированной техники, запасы песчано-соляной смеси и тому подобное», - говорится в сообщении и отмечается, что коммунальные и спасательные службы города будут работать в усиленном режиме.