В центре Тернополя запретили продажу алкоголя

В Тернополе в центре города временно запретили продажу алкогольных напитков.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Тернополя Сергей Надал, соответствующее решение сегодня принял горисполком.

«Сейчас эти решения разносят предпринимателям. Прошу их с пониманием отнестись к данному постановлению, ведь вчера мы видели достаточно много нетрезвых людей и переживаем, чтобы не было провокаций. На майдане мы подчеркиваем: «Никакого алкоголя», – объяснил необходимость введения запрещения продажи алкоголя Сергей Надал.

Он также добавил, что данное решение касается как заведений торговли, так и заведений питания.