В центре Тернополя запретили продажу алкоголя
12:30, 02 декабря 2013Новости регионов
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В Тернополе в центре города временно запретили продажу алкогольных напитков.
Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Тернополя Сергей Надал, соответствующее решение сегодня принял горисполком.
«Сейчас эти решения разносят предпринимателям. Прошу их с пониманием отнестись к данному постановлению, ведь вчера мы видели достаточно много нетрезвых людей и переживаем, чтобы не было провокаций. На майдане мы подчеркиваем: «Никакого алкоголя», – объяснил необходимость введения запрещения продажи алкоголя Сергей Надал.
Он также добавил, что данное решение касается как заведений торговли, так и заведений питания.
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