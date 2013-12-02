В центре Тернополя запретили продажу алкоголя

12:30, 02 декабря 2013
Новости регионов
0

В Тернополе в центре города временно запретили продажу алкогольных напитков.

 
Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Тернополя Сергей Надал, соответствующее решение сегодня принял горисполком.
 
«Сейчас эти решения разносят предпринимателям. Прошу их с пониманием отнестись к данному постановлению, ведь вчера мы видели достаточно много нетрезвых людей и переживаем, чтобы не было провокаций. На майдане мы подчеркиваем: «Никакого алкоголя», – объяснил необходимость введения запрещения продажи алкоголя Сергей Надал.
 
Он также добавил, что данное решение касается как заведений торговли, так и заведений питания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter