3-летнего сына мать "упустила" в канаву и забыла: ребенок погиб

В Житомирской области выясняют обстоятельства смерти 3-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в канаве.

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, ребенок погиб вчера вечером, а сообщение о выявлении в канаве одного из сел трупа малолетнего ребенка в милицию поступило сегодня утром в дежурную часть Емильчинского райотделения милиции. Сейчас в рамках уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и степень вины матери погибшего мальчика.

Предварительно выяснено, что накануне вечером 19-летняя женщина со своими двумя детьми – 3-летним мальчиком и 2-летней девочкой – возвращалась домой после празднования дня рождения родственников в соседнем селе. Во время перехода по мостику через ров мать упала, а детская коляска перевернулась, при этом дети оказались в канаве с водой. Мать вынула из рва девочку и пошла к ближайшему сельскому дому, где с разрешения хозяев переодела ребенка в сухую одежду и осталась там ночевать. О своем сыне женщина, рассказывая о своем приключении, не вспоминала.

Лишь утром сегодняшнего дня мать начала поиски сына, позвонив к родственникам и поинтересовавшись, не приходил ли к ним ее 3-летний ребенок. После этого она вместе с хозяином дома, в котором ночевала, пошла искать мальчика. Ребенка нашли в канаве мертвого.

Во время поверхностного осмотра тела погибшего следов насильственной смерти выявлено не было. Для установления причин смерти трупп в настоящее время направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Как рассказала УНИАН начальник криминальной милиции по делам детей УМВД Житомирщины Галина Шилова, 19-летняя мать проживает вместе с 27-летним мужчиной. Оба в поле зрения правоохранителей ранее не попадали. На учете в правоохранительных органах семья не находилась.

В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование в Емильчинской районной больнице. Медики также обследуют ее 2-летнюю дочку.

Предварительно происшествие квалифицированно по ч.1 ст.115 УКУ (умышленное убийство). В рамках уголовное производства правоохранители выясняют все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

С этой целью назначено проведение ряда экспертиз.

В настоящее время криминальной милицией по делам детей в Емильчинскую райгосадминистрацию направлена информация о немедленном обследовании условий проживания и воспитания в указанной семье, по результатам которого будет решаться вопрос о целесообразности нахождения в ней 2-летней девочки.