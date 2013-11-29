На Одесчине цех производил алкоголь-фальсификат

Работники налоговой милиции Главного управления Миндоходов в Сумской области выявили в Раздольненском районе Одесской области подпольный цех по производству алкогольных напитков.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника – начальник следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области Александр Фролов, подпольный цех оперативники обнаружили в четверг, 28 ноября.

Согласно сообщению, в Раздольненском районе Одесской области на территории садового товарищества сумские следователи застали двух мужчин, которые разливали по бутылкам алкогольные напитки.

«Лабораторное заключение подтвердило, что этот напиток представляет угрозу для здоровья людей. Незаконное производство осуществлялось в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций. При этом использовались насосы, шланги, другие принадлежности. Изготовленная продукция разливалась в пластиковые и стеклянные бутылки и закупоривалась. Готовая продукция завозилась и сбывались на территории Сумской и других областей Украины. Лица, которые занимались перевозкой и сбытом водки, также установлены», - сообщил Фролов.

По его словам, во время обыска в Одесской области изъято почти 4,5 тысяч закупоренных бутылок с готовой продукцией объемом почти 7 тыс. литров, 750 л спиртной смеси, 1,4 тонны спирта, а также 30 бочек с остатками жидкости. Кроме того, в Сумах изъято еще более 70 л готовой продукции и 107 тыс. гривен.

«Общая сумма полученных средств и товарно-материальных ценностей составляет почти полмиллиона гривен», - сообщил Фролов.