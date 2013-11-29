Расследуют факт загрязнения Днестровского лимана

В Одесской области прокуратура расследует факт загрязнения Днестровского лимана, которое нанесло ущерб окружающей среде на 1,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны, воспроизводства рационального использования поверхностных и подземных вод органами исполнительной власти установлено, что коммунальным предприятием в период 2011-2012 годов в лиман осуществлялся сброс загрязняющих веществ с превышением предельно допустимых норм.

«В результате окружающей среде нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

Белгород-Днестровской межрайонной прокуратурой Одесской области на текущей неделе начато уголовное производство по ч. 2 ст. 242 и ч. 3 ст. 364-1 УК Украины (нарушение правил охраны вод, злоупотребление властью или служебным положением).