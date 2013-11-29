В Киеве будут бесплатно обследовать на ВИЧ-инфекцию

30 ноября и 1 декабря киевляне и гости города смогут бесплатно получить индивидуальную консультацию и анонимно пройти тест на ВИЧ-статус в мобильных консультативно-диагностических центрах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, акция организована Киевским городским центром по профилактике и борьбы со СПИДом Киевской городской клинической больницы № 5 в сотрудничестве с неправительственной организацией AHF (Aids Healthcare Foundation).

Обследование можно будет пройти с 14.00 до 20.00 в гипермаркетах по адресам: просп. Московский, 15-А, ул. Берковецкая, 6, просп. Генерала Ватутина, 2.

Во время экспресс-теста исследуется цельная кровь из пальца, отобранная в стерильных условиях инструментами одноразового назначения. Результат получают за 15-30 минут. Медики отмечают, что обследование удобное и безопасное.

По информации Киевского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, с момента выявления первого случая ВИЧ-инфекции в 1987 году в городе Киеве официально зарегистрировано 13537 случаев ВИЧ-инфекции.

Сейчас на диспансерном учете Центра находится 9697 ВИЧ-инфицированных граждан.

Под сопровождением и наблюдением находится 563 ребенка в возрасте до 14 лет, из которых 158 – имеют установленный диагноз ВИЧ-инфекции, остальные 405 детей в возрасте до 18 месяцев, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, находятся на клинико-лабораторном мониторинге до окончательного определения ВИЧ-статуса. С диагнозом СПИД на учете находится 1775 человек, в том числе 50 детей.

По оценкам экспертов, лишь каждый второй из числа ВИЧ-инфицированных, знает о своем ВИЧ-статусе.