Куда исчезли наркотики из Тернопольской райбольницы

В Тернопольской области прокуратура расследует факт исчезновения из Подволочиской районной больницы наркотических лекарственных средств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, прокурорской проверкой установлено, что, в частности, в лечебном заведении нет в наличии более 100 ампул лекарственных средств, содержащих психотропные или наркотические вещества. В больнице не смогли объяснить пропажу данных препаратов.

Также обнаружено, что должностные лица медицинского заведения на протяжении 2009-2012 годов не составляли годовые отчеты по использованию наркотических средств и психотропных веществ, не проводили ежеквартальные инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ в структурных подразделениях больницы.

По итогам проверки прокуратурой Подволочиского района на этой неделе начато уголовное производство по отношению должностных лиц районной больницы по ч.1 ст.320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров). Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.