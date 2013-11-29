Буковина: умер младенец, которого мать накормила жареной картошкой

В Сокирянском районе Черновицкой области умер годовалый ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский сообщил местным СМИ, что ребенок умер ночью 27 ноября.

По его данным, 16-летняя мама накормила ребенка возрастом год и один месяц жареным картофелем. Ребенок начал рвать, куски картофеля попали в дыхательные пути и ребенок умер от асфиксии (удушения).