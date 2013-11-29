Неизвестные разлили более 2 кг ртути в многоэтажке в Одессе

В Одессе, в многоэтажном доме, неизвестные разлили более 2 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в четверг, 28 ноября, в службу «101» поступило сообщение от жителей 9-этажного дома по ул. Академика Королева о разливе ртути на лестнице на уровне 8-го этажа.

Для проведения мероприятий по сбору и демеркуризации ртути привлекались аварийно-спасательное отделение радиохимического бактериологической защиты областного управления ГСЧС и отделения коммунального предприятия службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации «15-77».

Как отмечают в отделе, собрано около 2,1 кг ртути, ее происхождение и обстоятельства случившегося выясняются. Погибших и пострадавших нет.