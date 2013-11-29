В Донецкой области в октябре умерли три роженицы

В Донецкой области в октябре текущего года умерли три роженицы.

Как передает корреспондент УНИАН, эта информация была озвучена 28 ноября на коллегии Донецкой облгосадминистрации.

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого, тревожная ситуация по материнской смертности сегодня остается в Краматорске, Доброполье, Славянске, Красном Лимане, Селидово, Красноармейске, Великоновоселковском и Александровском районах.

«Давайте сегодня зададим себе вопрос: а все ли мы сделали для того, чтобы предотвратить эти смерти? И это касается не только медиков, но и представителей органов местного самоуправления, и меня лично, как руководителя области, потому что я несу ответственность за все, что происходит в регионе», - сказал председатель ОГА.

В то же время он отметил, что за 9 месяцев текущего года детская смертность в регионе снизилась почти на 9 %. «Для меня – это маленькая победа! Но мы должны закрепить успех и развивать его дальше. Для этого необходимо проанализировать все мероприятия, которые оказали положительное влияние на конечный результат, чтобы усилить их дополнительными мерами», - отметил Шишацкий.

Он также назвал одним из проблемных вопросов при выполнении в регионе Программы «Репродуктивное здоровье нации» сегодня нехватку квалифицированных медицинских специалистов.

Шишацкий призвал мэров городов и глав районов «повернуться лицом к медицинским работникам и создать необходимые условия для их эффективной работы, используя при этом индивидуальный подход к каждому».