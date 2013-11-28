В Черниговской области погиб студент 5-го курса

В Черниговской области нашли повешенным студента 5-го курса Черниговского национального технологического университета.

Как сообщил УНИАН начальник сектора общественных связей УМВД в области Сергей Бриль, парня обнаружили 25 ноября повешенным на дереве недалеко от дома в селе Вербичи Репкинского района. В тот день он вернулся домой после учебы под хмельком. Будучи в ссоре с матерью, он покинул жилище и ушел в неизвестном направлении.

Репкинский райотдел милиции проверяет обстоятельства смерти 21-летнего студента.