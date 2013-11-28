В Черкассах изъяли большое количество некачественной водки

В Черкассах оперативники ГУ Миндоходов в Черкасской области на этой неделе обнаружили и прекратили незаконное производство фальсифицированных алкогольных напитков и изъяли болне 5 тыс. литров спирта и некачественной водки стоимостью более 600 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Черкасской области, 38–летний черкащанин обустроил цех в помещении пилорамы. Оперативники изъяли из цеха более 5,1 тыс. литров спирта неизвестного происхождения, который хранился в пластиковых бочках и канистрах разных емкостей, грузовой автомобиль, 765 литров готовой водноспиртовой смеси и оборудование для изготовления алкогольных напитков. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей превышает 615 тыс. грн.

Согласно заключению лаборатории, изъятый спирт и изготовленные алкогольные напитки не отвечают требованиям нормативно-технической документации, а их употребление представляет угрозу для здоровья и жизни человека.

Материалы проверки внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением изготовленных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.

Проводится досудебное расследование.