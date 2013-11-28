Состояние «Карточки киевлянина» можно отслеживать он-лайн

Отныне держатели «Карточки киевлянина» могут полностью отслеживать функционал своей карточки он-лайн с помощью функции «Персональный кабинет», размещенной на сайте «Карточка киевлянина» по адресу: kyivcard.com.ua (раздел «Кабинет»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

При первом посещении владелец карточки регистрируется путем заполнения обязательных полей и с целью идентификации его как надлежащего держателя, учитывая требования законодательства Украины в сфере защиты персональных данных.

В личном кабинете пользователь видит все льготы и срок их действия, историю использования карточки, может отследить баланс на счету, количество поездок в метро и даже время и названия станций.

С помощью медицинского дополнения владелец карточки может записаться на прием к врачу, а торговое дополнение дает возможность отследить все свои покупки и сумму предоставленной скидки. Кроме того, с помощью «Карточки киевлянина» можно осуществлять оплату мобильной связи, коммунальных услуг, Интернета, заказа железнодорожных билетов и др.

Как сообщал УНИАН, введение проекта началось в марте 2012 года, на сегодняшний день полностью реализован пилотный этап проекта «Карточка киевлянина», на котором получить карточки смогли первые категории граждан.

Сегодня в системе «Карточка киевлянина» зарегистрировано 346 тыс. человек, 250 тыс. из них уже получили карточку, остальные должны получить ее до конца текущего года.