Днепропетровск: задержан мужчина, напавший на бригаду «скорой»

В Днепропетровске сотрудники Государственной службы охраны задержали 25-летнего парня, который в состоянии наркотического опьянения 27 ноября в 21.30 напал на медицинских работников «скорой помощи».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей ГУ МВД в Днепропетровской области, сотрудники ГСО, прибывшие на место происшествия на ул. Рабочую после вызова бригады «скорой помощи», задержали возбужденного мужчину, который бросался на врача.

«При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам милиции, поэтому к нему были применены спецсредства - наручные браслеты. Впоследствии злоумышленник сознался, что не мог контролировать свои действия из-за принятого наркотического препарата», - отмечается в сообщении ОСО.

Как выяснилось, «скорую помощь» вызвали прохожие именно задержанному из-за повреждений, полученных им во время драки, но когда медики прибыли на вызов, он стал неадекватно себя вести, бросался с кулаками на прохожих, а затем и на врачей.

Задержанного конвоировали в машине «скорой помощи» в больницу для предоставления первой медицинской помощи. По данному факту сотрудники Красногвардейского райотдела милиции Днепропетровска проводят следственные мероприятия.