Виннитчина: 3-летний мальчик отравился алкоголем

В пгт. Вендичаны Могилев-Подольского района Винницкой области госпитализирован 3-летний мальчик, который отравился алкоголем.

Как сообщили УНИАН в Могилёв-Подольском ГО УМВД Украины в Винницкой области, около 22.00 часов, в горотдел милиции поступило сообщение из больницы о том, что с диагнозом «алкогольное отравление» доставлен малолетний житель пгт. Вендичаны Могилёв-Подольского района.

В тот вечер, вернувшись домой с работы, мать ребенка нашла своего младшего трехлетнего сына на полу в доме. Мальчик находился в тяжелом состоянии, на голос матери не реагировал, от него женщина услышала запах спиртного. В настоящее время милиция выясняет при каких обстоятельствах ребенок получил алкогольное отравление.

Отчим ребенка, на которого мать оставила мальчика, пока была на работе, объясняет, что не причастный к этому. Дескать, оставил на столе недопитый стакан с водкой, и мальчик мог выпить сам. Мать же убеждена, что именно ее сожитель виновен в отравлении ребенка, потому что раньше неоднократно предлагал ее сыновьям 3-х и 9-ти лет попробовать спиртное.

Ведется проверка милицией.