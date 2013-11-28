Автобус с баскетболистами столкнулся с грузовиком: есть жертвы

Вчера в 17.45 возле с. Обаров Ривненской области на 155-ом км автодороги Устилуг – Луцк – Ривне произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, который перевозил 9 игроков баскетбольной команды из Луцка, и грузовика МАН.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вследствие ДТП один человек погиб и девять с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ривненской области.