Черкащане отравились салатами из супермаркета
10:39, 28 ноября 2013Новости регионов
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Состояние - средней тяжести
В Черкассах в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 8 жителей города, которые употребляли готовые кулинарные блюда (салаты с майонезом, жареную рыбу и кур гриль), приобретенные в супермаркете.
Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В очаге заболевания специалистами городской СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Черкасской области.
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