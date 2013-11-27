На Харьковщине не будут строить бактериологическую лабораторию

В Мерефе Харьковского района Харьковской области не будут строить бактериологическую лабораторию, которую планировалось построить за финансирование США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава облгосадминистрации Михаил Добкин 26 ноября во время встречи в формате «Чай с губернатором», комментируя протесты местных жителей против строительства лаборатории.

«Мы проанализировали все аспекты, о которых говорили нам ученые. Так детально разобраться в вопросе нас побудили протестные настроения местных жителей. Я хотел понять: эта ситуация накручена маргинальными политиками или мне чего-то недоговаривают. Детально проанализировав письма Министерства аграрной политики, изучив позицию санитарных врачей, скажу так: мы не будем строить бактериологическую лабораторию в Мерефе», – сказал губернатор.

Добкин отметил: "Бактериологическая лаборатория в Мерефе не составляла бы опасности для человеческой жизни, но никакой необходимости в ней нет».

Губернатор сообщил, что с 1993 года в Украине совместно с США реализовывался проект, в соответствии с которым американцы финансировали строительство 3-х бактериологических лабораторий. Одна из них открыта в Харькове и занимается проблемами санитарных врачей. Она полностью покрывает все потребности региона и даже работает на смежные территории.

По его словам, следующей планировали строить так называемую референс-лабораторию в Мерефе. "Она давала бы ответы на вопросы, если в трех уже построенных не было бы единого мнения. Но в действительности она нам не нужна, ситуация, когда три лаборатории будут давать диаметрально противоположные результаты, маловероятна", - отметил Добкин.

Глава облгосадминистрации, ссылаясь на Министерство аграрной политики Украины, отметил, что совместный проект с США успешно завершен.