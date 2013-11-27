На Винниччине спасли женщину, упавшую в колодец глубиной 21 м

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли женщину, которая упала в действующий колодец глубиной 21 м.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии на территории частного хозяйства в с. Гнатовка поступило спасателям г. Гайсин 27 ноября в 5:12. На место происшествия немедленно прибыли работники оперативно-спасательной службы «101», которые при помощью спасательных веревок и пожарных ремней подняли пострадавшую из колодца, оказали ей первую домедицинскую помощь, обеспечили теплой одеждой.

Врачи скорой помощи с диагнозом «общее переохлаждение, закрытый перелом правого бедра, геморрагический шок» доставили женщину в реанимационное отделение районной больницы.