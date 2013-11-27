В Киеве без отопления или горячей воды остаются 23 жилых дома

В Киеве в связи с повреждениями на тепловых сетях, которые находятся на балансе «Киевэнерго», без центрального отопления или горячего водоснабжения остаются 23 жилых дома. Среди них 6 - в Деснянском, 8 - в Днепровском, 5 - в Святошинском, 1 - в Соломенском, 3 - в Шевченковском районах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные ПАО «Киевэнерго».

В настоящее время над ликвидацией этих повреждений работают аварийно-восстановительные бригады «Киевэнерго». «Компания ликвидирует повреждения в отопительный период на сетях отопления не более чем за сутки, а на сетях горячего водоснабжения – не более чем за трое суток», - отметили в пресс-службе и добавили, что ПАО «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию 75% потребителей Киева. Централизованное отопление потребителям города также обеспечивают ведомственные и частные котельные.