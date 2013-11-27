Во Львове Land Rover на переходе сбил 14-летнюю школьницу
12:24, 27 ноября 2013Новости регионов
0
Многочисленные травмы тела
Во Львове 48-летний водитель автомобиля Land Rover сбил на пешеходном переходе 14-летнюю школьницу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло 26 ноября в 16:50 на улице Княгини Ольги.
Установлено, что водитель внедорожника не пропустил на пешеходном переходе подростка. Сейчас школьница находится в травматологическом отделении одной из больниц Львова.
Как отмечают медики, у девочки - многочисленные травмы тела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter