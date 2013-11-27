Во Львове Land Rover на переходе сбил 14-летнюю школьницу

Во Львове 48-летний водитель автомобиля Land Rover сбил на пешеходном переходе 14-летнюю школьницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, ДТП произошло 26 ноября в 16:50 на улице Княгини Ольги.

Установлено, что водитель внедорожника не пропустил на пешеходном переходе подростка. Сейчас школьница находится в травматологическом отделении одной из больниц Львова.

Как отмечают медики, у девочки - многочисленные травмы тела.