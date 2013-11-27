Макеевка: спасли 2-х людей из задымленного колодца теплосети
11:01, 27 ноября 2013Новости регионов
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Пожар загасили
Работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли из колодца теплосети двух людей и загасили совершенный ими пожар.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в колодце теплосети в Красногвардейском районе г. Макеевка Донецкой области поступило спасателям 26 ноября в 18:08. Оба пострадавших – мужчина и женщина – получили отравление продуктами горения, но от госпитализации отказались.
Спасатели оказали помощь пострадавшим и загасили пожар, вызванный неосторожным обращением с огнем во время курения.
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