Макеевка: спасли 2-х людей из задымленного колодца теплосети

Работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли из колодца теплосети двух людей и загасили совершенный ими пожар.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в колодце теплосети в Красногвардейском районе г. Макеевка Донецкой области поступило спасателям 26 ноября в 18:08. Оба пострадавших – мужчина и женщина – получили отравление продуктами горения, но от госпитализации отказались.

Спасатели оказали помощь пострадавшим и загасили пожар, вызванный неосторожным обращением с огнем во время курения.