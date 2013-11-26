На Черниговщине более 3-х часов гасили пожар в магазине

В Черниговской области в с. Новый Белоус Черниговского района в ночь на 26 ноября более трех часов гасили пожар в магазине и кафе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101". Когда по вызову из Чернигова прибыли два отделения пожарных, горело около 100 кв. м крыши здания, подсобные помещения, и огонь распространялся в торговые залы. На место происшествия дополнительно было направлено еще три отделения спасателей.

Окончательно ликвидировать пожар удалось под утро. Огнем уничтожено около 200 кв. м крыши здания, а также повреждено оборудование и товары в помещениях магазина и кафе.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети. Окончательную причину пожара и размер убытка устанавливает следствие.