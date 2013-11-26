На Волыни борются с последствиями снегопада

В Волынской области из-за снега введено круглосуточное дежурство подразделений Дочернего предприятия «Волынский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания» Автомобильные дороги Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Волынской области.

Всего в области для обеспечения безопасности движения на трассах в ночь на 26 ноября были задействованы 44 единицы техники, в том числе 28 комбинированных дорожных машин, которые разбрасывают песчано-солевую смесь, рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в области Юрий Ришкевич.

Он также отметил, что "на дорогах общегосударственного значения не было необходимости обрабатывать лишь трассы «Луцк – Устилуг» и участок «Ягодин – Ковель», где ледяная корка практически не образовывалась».

Как рассказал начальник Службы автомобильных дорог в области Анатолий Посполитак, волынские дорожники заготовили 47,7 тыс. тонн песка для посыпки дорог. «Это 106% потребности. Ввезено в область и 3,517 тыс. тонн соли. Этого запаса должно хватить до февраля. Дальше закупка соли будет осуществляться уже за счет средств бюджета-2014», – отметил он.

Утром 26 ноября в Службу автомобильных дорог области сигналов о том, что на территории области произошли какие-то серьезные дорожно-транспортные происшествия, причиной которых стала первая гололедица, не поступало.