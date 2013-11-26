В Киеве возле митингов круглосуточно работают бригады "скорой"

В Киеве в местах проведения митингов развернуты пункты временного базирования бригад скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.

В сообщении отмечается, что медицинская помощь участникам акций в столице предоставляется независимо от местожительства и регистрации. В случае необходимости по медицинским показаниям участников массовых мероприятий доставляют в больницы для последующего обследования и лечения.

В воскресенье, 24 ноября, к врачам «скорой» обратились 16 участников митинга, двое из них госпитализированы. В понедельник, 25 ноября, медицинская помощь понадобилась 28 участникам акции. В больницы направлены четверо из них.

Причинами госпитализации стали инсульт, гипертонические кризисы, ОРВИ, инфекционные кишечные расстройства и судорожные состояния.

Кроме того, врачи констатируют рост количества обращений по поводу респираторных заболеваний участников митинга.

Департамент здравоохранения напоминает участникам митингов, что в местах большого скопления людей повышается риск передачи острых респираторно-вирусных инфекций воздушно-капельным путем. Поэтому медики советуют придерживаться советов по профилактике ОРВИ. Врачи настаивают на соблюдении правил личной гигиены во избежание опасных для здоровья состояний, связанных с кишечно-желудочными расстройствами.

Отдельно медики обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой не привлекать их к участию в массовых мероприятиях.