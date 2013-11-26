В Харьковской области введены карантинные меры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, согласно распоряжению председателя ОГА с 25 ноября, в области будут предприняты меры по недопущению распространения острых респираторных вирусных инфекций среди населения.

Департамент здравоохранения ОГА разработает комплекс мер по уменьшению рисков распространения острой респираторной вирусной инфекции среди населения области, обязательных для исполнения в лечебно-профилактических учреждениях всех форм собственности и подчинения.

«С сегодняшнего дня вводятся ограничительные меры по посещению пациентов в стационарных учреждениях города и области. Это связано с тем, что в Харькове и ряде районов области отмечается реальный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с прошлой неделей рост показателей заболеваемости достигает 70%. Пока еще мы имеем дело с первым этапом подъема сезонной заболеваемости, связанной с распространением вируса среди жителей области и погодными условиями. Если сейчас не принять определенные ограничительные меры, рост будет существеннее, а течение болезни – значительно более неблагоприятным», - заявил директор Департамента здравоохранения ОГА Александр Галацан.

Также распоряжениям рекомендовано ограничить проведение культурно-развлекательных, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий в населенных пунктах Харьковской области до стабилизации показателей заболеваемости.