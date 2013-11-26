В Одессе трамвай сбил мужчину и его трехлетнего сына.

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ в Одесской области, вечером 24 ноября в Суворовском районе, трамвай двигался по маршруту №7 по ул. Николаевская дорога со стороны ул. Векслера в направлении ул. Лиманная и совершил наезд на пешеходов (гражданина 1983 г.р. и 3-летнего мальчика), стоявших на остановке в ожидании маршрутного такси.

"В данном месте практически не оборудована остановка автобуса, до ближайшей оборудованной – больше километра», - рассказали в управлении.

В то же время, согласно официальному сообщению ГУМВД Украины в Одесской области, пешеходы были сбиты трамваем, когда пересекали пути в лева на право по ходу движения трамвая, в неустановленном для перехода месте.

Оба потерпевших госпитализированы. В настоящее время 30-летний мужчина в состоянии комы, его сыну медики ампутировали обе ноги до колен.

«Со слов матери ребенка, у мальчика – врожденный детский церебральный паралич и он только полгода, как самостоятельно стал на ножки. Сейчас семье требуются большие суммы денег на лечение», - сообщили в ГАИ.