На Закарпатье на переезде поезд столкнулся с автомобилем

В Закарпатской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 1 час 39 мин. 23 ноября в с. Забродь Великоберезнянского района Закарпатской области, на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона ст. Соль - ст. Б. Березни Львовской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда № 601 сообщением Львов - Солотвино с легковым автомобилем.

В результате столкновения два человека погибли, еще двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

В 2 часа 45 мин. движение железнодорожного транспорта возобновлено.