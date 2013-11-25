На Закарпатье на переезде поезд столкнулся с автомобилем
13:50, 25 ноября 2013Новости регионов
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Два человека погибли
В Закарпатской области на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 1 час 39 мин. 23 ноября в с. Забродь Великоберезнянского района Закарпатской области, на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона ст. Соль - ст. Б. Березни Львовской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда № 601 сообщением Львов - Солотвино с легковым автомобилем.
В результате столкновения два человека погибли, еще двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.
В 2 часа 45 мин. движение железнодорожного транспорта возобновлено.
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