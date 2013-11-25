На Днепропетровщине обнаружены 75 артснарядов
12:24, 25 ноября 2013Новости регионов
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Недалеко от села Октябрьское
В Днепропетровской области недалеко от села обнаружены 75 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.
В частности, как отмечается в сообщении, вчера, 24 ноября, недалеко от села Октябрьское Софиевского района местный житель нашел на поле старые боеприпасы.
Пиротехники, прибывшие на место происшествия, обнаружили в целом 75 артиллерийских снарядов. Боеприпасы ограждены, их охраняют сотрудники милиции.
Подана заявка на их уничтожение, проинформировали в ГСЧС.
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