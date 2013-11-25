В Житомирской области "Мерседес" сбил велосипедиста

В Житомирской области иностранец за рулем автомобиля "Mерседес" насмерть сбил велосипедиста.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы управления ГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич.

По его словам, вчера около 17.10 на 172 км автодороги Киев - Ковель в пределах Лугинского района Житомирской области водитель автомобиля "Мерседес" - 36-летний гражданин иностранного государства, двигаясь в направлении Киева, совершил наезд на велосипедиста - 46-летнего жителя поселка Лугины, который пересекал проезжую часть справа налево относительно направления движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист от полученных повреждений погиб на месте происшествия.

Сейчас по этому факту правоохранителями проводится проверка.