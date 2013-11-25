Во Львове c 7-го этажа упал и погиб мужчина
10:58, 25 ноября 2013Новости регионов
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Проводится доследственная проверка
Во Львове c 7-го этажа новостройки упал и погиб 34-летний мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Трагедия произошла 23 ноября в 14.42 на улице Сулимы. Погибший – житель г. Винники.
Милиция устанавливает причины происшествия. Проводится доследственная проверка.
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