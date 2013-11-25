В Харькове открыли манеж для лечения методом иппотерапии

В Харькове открыли манеж для иппотерапии, в котором будут бесплатно лечить больных детей неврозами, ДЦП и болезнью Дауна.

Как сообщили УНИАН в пресс - службе Харьковского городского совета, специализированный манеж для иппотерапии открыли на территории экологического парка «Feldman Ecopark».

Инициатор проекта - Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» - взял на себя все расходы на строительство манежа и последующие занятия с детьми.

Манеж открыли в рамках проекта, который действует уже около года на базе экопарка и использует нетрадиционные методы реабилитации, в частности, анималотерапию и ландшафтотерапию, т.е. реабилитацию, построенную на общении детей и подростков с животными и природой. Такой проект является уникальным для всей Европы.

По словам заместителя директора фонда Юлии Павиченко, манеж в экопарка уникален тем, что он создан специально для этой методики. Под другие нужды он задействован не будет.

Крытое помещение спроектировано согласно с мировыми стандартами в области анималотерапии. В манеже будет проходить не менее 8 сеансов в день. Таким образом, за год более 3 тыс. детей смогут воспользоваться новыми возможностями экопарка.

Павиченко отметила, что пока для терапии используют только одну лошадь - жеребца Мавра. Его искали полтора месяца, поскольку лошадь должна отвечать многим характеристикам касательно этой методики лечения. Жеребца готовили к контакту с детьми с июня.

Иппотерапевт Степан Савчин рассказал, что занятие длится около 30 минут. В течение этого времени ребенок сидит верхом на коне и выполняет различные упражнения.

«Это другие дети, они не такие, как все. Если ребенок начнет реагировать и решать задачи, которые мы перед ним ставим, - это значит, что мы достигаем успеха. У лошади температура тела выше, чем у человека. Сидя верхом, ребенок как бы сливается с этим животным, му передается спокойствие лошади. Кроме того, это психологический эффект. Это делает детей уверенными в себе», - подчеркнул Савчин.

Он отметил, что иппотерапия - это часть комплекса лечения при заболеваниях ДЦП, синдром Дауна, неврозы и заболевания опорно - двигательного аппарата.

Крытый манеж позволит детям с особыми потребностями улучшать состояние своего здоровья независимо от погоды и времени года. В манеже работают два иппотерапевта. Также им будут помогать волонтеры.

Уже сейчас на занятия по иппотерапии есть очередь на полгода вперед. По словам заместителя директора благотворительного фонда, манеж будет работать ежедневно. В ближайшем будущем для лечения детей будут использовать еще две лошади.