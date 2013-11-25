Львовщина: на переезде столкнулись поезд и трактор

Один человек погиб

Вчера в 3.18 в Каменка-Бугском районе Львовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде (оборудован световой сигнализацией) столкнулись пассажирский поезд № 668 Черновцы-Ковель и трактор МТЗ-80. Один человек погиб, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В 5.25 движения железнодорожного транспорта было возобновлено. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС во Львовской области.

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