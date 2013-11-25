Львовщина: на переезде столкнулись поезд и трактор
09:49, 25 ноября 2013Новости регионов
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Один человек погиб
Вчера в 3.18 в Каменка-Бугском районе Львовской области на нерегулируемом железнодорожном переезде (оборудован световой сигнализацией) столкнулись пассажирский поезд № 668 Черновцы-Ковель и трактор МТЗ-80.
Один человек погиб, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В 5.25 движения железнодорожного транспорта было возобновлено.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС во Львовской области.
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