В Херсоне в следующем году откроют перинатальный центр

Херсонский областной перинатальный центр в рамках Национального проекта «Новая жизнь» будет открыт в следующем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта, об этом на заседании Экспертной комиссии по реализации проекта сообщил первый заместитель председателя ведомства Николай Стеблинский.

«Все необходимые документы для создания в Херсоне перинатального центра в рамках Нацпроекта «Новая жизнь» – медико-техническое задание, проектно-сметная документация - уже согласованы с центральными органами исполнительной власти и отвечают всем стандартам», - сообщил Стеблинский. – Поэтому планируем, что в следующем году в Херсонском регионе появится новый мощный, оборудованный самой современной медицинской техникой, перинатальный центр».

Руководитель Нацпроекта «Новую жизнь» Виктор Сирман отметил, что перинатальный центр в Херсоне будет создан на базе областного роддома.

«Новосозданный перинатальный центр будет рассчитан на 108 коек, и планируется, что ежегодно в нем будут принимать 2,1 тыс. родов, - сказал Сирман. – Создание нового центра позволит на 30% сократить смертность младенцев в Херсонском регионе, поэтому я очень прошу представителей региона не медлить со всеми необходимыми процедурами, ведь женщины Херсонской области очень ожидают открытие этого медучреждения».

По словам руководителя Нацпроекта, 60% работников Херсонского медицинского учреждения уже прошли стажировку в перинатальных центрах Киева и Донецка и имеют соответствующие сертификаты.

*** Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» реализует Госинвестпроект.

Нацпроект создан по инициативе Президента Украины Виктора Януковича и воплощается в жизнь при участии Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, местных органов самоуправления при содействии Всеукраинской благотворительной организации «Фонд Виктора Пинчука - социальная инициатива» и международных агентств.

Национальный проект "Новая жизнь" предусматривает создание сети перинатальных центров ІІІ уровня, отвечающих международным стандартам ISO специально для беременных женщин с различными осложнениями, а также их новорожденных детей весом от 500 граммов.

За 2 года в рамках реализации Нацпроекта перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины.

По информации Государственной службы статистики, в 2012 году в Украине зафиксирован самый низкий за последние 20 лет уровень смертности среди детей в возрасте до одного года.