В Сумах женщина-водитель сбила 15-летнюю девочку

В Сумах 37-летняя женщина-водитель, двигавшаяся в направлении центра города на автомобиле Mercedes-Benz Vito, на пешеходном переходе совершила наезд на 15-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в Сумской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 21 ноября, на ул. Героев Сталинграда.

Согласно сообщению, в результате столкновения девочку отбросило на несколько метров. Водитель транспортного средства остановился у обочины.

В настоящее время девочка, 1998 г.р., с открытой черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении областной больницы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пока остается невыясненным, что послужило причиной ДТП: водитель потеряла бдительность или пострадавшая, не оценив дорожную ситуацию, вышла на пешеходный переход.