В Николаеве разливали фальсифицированную минералку

В Николаеве разоблачен подпольный цех по разливу фальсифицированной минеральной воды, из которого изъято продукции на более чем 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, на прошлой неделе сотрудники ГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области задокументировали преступную деятельность директора одного из предприятий города Николаева, который в подпольном цеху организовал незаконное изготовление продукции и отправку ее в продажу. Фальсифицированная минеральная вода в расфасовке объемом 0,5 л, 1 л, 1,5 л и 2 литра выпускалась под одной из самых популярных торговых марок в Николаевской области.

Работники милиции установили, что указанная негазированная вода не соответствует требованиям ДСТУ 878-93 «Воды минеральные фасованные. Технические условия», а значит, является небезопасной для потребления, что подтверждается и заключением Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Николаевской области.

В ходе проведения осмотра скважины, из которой якобы добывалась указанная минеральная вода, было обнаружено, что она закрыта и находится в непригодном для добычи воды состоянии. Кроме того, были получены доказательства того, что скважина не используется в течение длительного времени (с 2010 года).

На основании постановления следственного судьи одного из районов г. Николаева сотрудниками ГСБЭП совместно со следователями и с привлечением специалистов ГУ «Николаевского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины», а также специалистов Николаевской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины проведен обыск по адресу предприятия. В ходе обыска изъята продукция и оборудование на общую сумму более 1,1 млн грн.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 227 УК Украины (выпуск или реализация недоброкачественной продукции), санкция которой предусматривает исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.